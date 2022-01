Unser neuer Verbindungslehrer!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder gibt es eine neue und spannende Folge des „Schlosscast“ zu hören. Als Gast durften die SchülerInnen Steffen Ocker, einer der neuen Verbindungslehrer seit dem aktuellen Schuljahr, willkommen heißen. Aufgeschlossen erzählt er im Interview dem Schlosscast-Team und allen ZuhörerInnen, wie man Verbindungslehrer wird und welche Aufgaben damit verbunden sind. Natürlich haben Admir und Alina noch weitere aufregende und persönliche Fragen vorbereitet, zum Beispiel wie ist es, wenn die Mutter Lehrerin ist? Was hielten seine Eltern davon, dass er Lehrer werden wollte? Zusätzlich erzählt Herr Ocker ganz offen, dass auch er gerne mal Videospiele spielt. Seine favorisierten Spiele teilt er den Schlosscast-HörerInnen in der aktuellen Folge mit. Deshalb lohnt es sich gespannt reinzuhören. Der „Schlosscast“ ist auf der Schulwebsite der Schule am Schlosspark oder auf Spotify verfügbar.