„Unser Familienhuhn“ startet in die fünfte Saison

Im April startet die Solidarische Hühnergemeinschaft „Unser Familienhuhn“ in die fünfte Hühnersaison. Auch in Aulendorf gibt es eine Abholstation für die Eier. Alle, die wissen wollen, was in und hinter ihrem Frühstücksei steckt, können laut Pressemitteilung der Erzeugergemeinschaft aus Ravenburg jetzt noch einsteigen.

Nach dem Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft übernehmen die Verbraucher die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für eine Legeperiode und erhalten im Gegenzug alle gelegten Eier.

Statt Hochleistungs-Industriehühnern leben hier alte und neue Zweinutzungsrassen in mobiler Freilandhaltung. Eine der Besonderheiten ist auch, dass ein Teil der Hühner bereits in die zweite oder dritte Legesaison starten und nicht alle Hühner, wie in konventionellen Betrieben, nach einem Jahr ausgetauscht werden.

Die Federtiere dürfen auch besucht werden. Ein Beobachtungsbänkle steht bereit. In den Hügeln über Ravensburg gelegen, biete der Hühnerhof einen besonderen Blick auf Ravensburg, heißt es in der Pressemitteilung. Zusätzlich gebe es, sofern zulässig, Hoffeste, Mitmach-Aktionen und Hühnerrundbriefe mit Bildern und Informationen rund ums Hofgeschehen.

Die Eier können in Aulendorf einmal in der Woche bei einer Privatperson in der Nähe des Freibads abgeholt werden. Die Saison startet am 1. April 2021 und endet automatisch am 31. März 2022. Ein Huhn kostet im Monat 14,15 Euro. Alle gelegten Eier werden anteilig an die Hühnerpaten verteilt. Je nach Legelaune gebe es in der Woche drei bis fünf Eier.

Fragen beantwortet Siegbert Gerster gerne telefonisch unter der 01525/6128843. Auf Wunsch könne auch ein Informations-Termin auf dem Hof vereinbart werden, sofern die Corona-Regeln dies zulassen.