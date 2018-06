Bekannte Hits der Rock- und Popgeschichte, fast ohne elektrische Verstärker, das verspricht die Band „Unplaqued Prochecked“ für ihr Konzert am Samstag, 26. September, ab 20 Uhr in der Eventkneipe „Dicke Hilde“ zwischen Bad Schussenried und Aulendorf.

Zu den meisten Titeln wollen die fünf Musiker auch die „Stories dahinter“ erzählt. Der Begriff Unplugged bedeutet ausgestöpselt also nicht in der Steckdose und wird in der Regel für Musik mit akustischen Instrumenten ohne elektrische Verstärker gebraucht, schreibt die Band in einer Pressemitteilung. Bei Unplugged werden Arrangements von bekannten Musiktiteln entsprechend angepasst und es kommen auch klassische Instrumente zum Einsatz. Die „Ü 50-Musiker“ Hans-Peter Müller, Elmar Schmid, Jürgen Müller, Thomas Schmid und Berthold Porath spielen Titel wie „Hotel California“ von den Eagles, auch Pinkfloyd steht auf dem Programm, auch deutsche Titel und eigene Kompositionen kämen nicht zu kurz, teilt die Band mit, und mit Geige und Akkordeon intonieren sie irische Folkmusik. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.