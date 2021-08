Unfallflucht in Tiefgarage

In der Tiefgarage einer Klinik in der Schussenrieder Straße hat am Donnerstag zur Mittagszeit ein Autofahrer einen parkenden BMW angefahren und hat im Anschluss das Weite gesucht. Der Fahrer, der auf über 60 Jahre geschätzt wird, war in Begleitung einer Frau und eines Hundes, als er mit seinem hellen SUV gegen den geparkten Wagen fuhr. Er verursachte an dem Wagen gemäß Angaben der Polizei einen Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den SUV-Fahrer werden unter Telefon 07584 / 92 170 an den Polizeiposten Altshausen erbeten.