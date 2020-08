Unfallflucht in Aulendorf: Polizei sucht orangefarbenen Lkw

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag im Atzenberger Weg in der Nähe des landwirtschaftlichen Zentrums in Aulendorf ereignet hat, sucht die Polizei einen orangefarbenen Lastwagen mit Ravensburger Zulassung.

Gegen 12.30 Uhr fuhr die geschädigte 36-jährige Autofahrerin auf dem Atzenberger Weg in Richtung Fünfhäuser. In der 90-Grad-Kurve kam er dem Lastwagen entgegen, der mitten auf der schmalen Straße fuhr. Die Frau musste mit ihrem Hyundai nach rechts ausweichen und fuhr dabei in den Entwässerungsgraben, wo sie mit dem Fahrzeug steckenblieb. Ohne anzuhalten, fuhr der Lastwagen weiter.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, zu melden.