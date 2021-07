Unermüdliche Hilfe im Angesicht der Pandemie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Hygienekonzept, ausreichend Platz und eine gut vorbereitete Versammlung, unter diesen drei Voraussetzungen hat der DRK Ortsverein Aulendorf am vergangenen Mittwoch seine Jahreshauptversammlung durchführen und damit die Jahre 2019 und 2020 Revue passieren lassen können.

Ortsvereinsvorsitzende Gabi Schneiderhan begrüßte die knapp 20 Anwesenden in der Stadthalle Aulendorf, die die Stadt dem Ortsverein zur Verfügung gestellt hat. Die Versammlung stand ganz im Zeichen von Corona, aber auch für die Zukunft wurden die Weichen gestellt. Frau Schneiderhan wies in ihrem Bericht auf die vielen laufenden Aufgaben und Erledigungen hin, die in den vergangenen zwei Jahren seit dem Amtsantritt des neuen Vorstandes in Bearbeitung waren und sind. Darunter zu erwähnen ist die Garagenheizung, das Anschaffen der neuen Dienst- und Einsatzkleidung sowie die Erneuerung einiger Inventare wie Drucker, Lampen, usw. Jessica Dörfler legte in ihrer Funktion als Kassiererin der Versammlung den Kassenbericht vor, der seitens der Kassenprüfer ohne Mängel war. Die Versammlungsteilnehmer quittierten die Berichte einstimmig mit der Entlastung des Vorstandes. Bereitschaftsleiter Martin Schuster zeigte die beeindruckenden Zahlen der Bereitschaft der vergangenen zwei Jahre. In den Bereichen Helfer vor Ort, Sanitätsdienste und Einsätze war einiges abzuarbeiten, auch die Pandemie ließ die Helferstunden nur minimal schrumpfen. Besonders im Sinn geblieben ist Herrn Schuster der Einsatz in Blumenau 2019, der Gefahrgutunfall an der Dobelmühle (auch 2019) und der Gebäudebrand in Eichstegen, wo die Bereitschaft als Unterstützungskomponente zugegen war. Insgesamt waren die Helferinnen und Helfer über 3000 Stunden ehrenamtlich im Einsatz, egal ob bei Sanitätsdiensten, Arbeitsdiensten wie z. B. die Blutspende, bei Übungen, Einsätzen und vielem mehr. Die Leiterin des Jugendrotkreuzes Sarah Landthaler kann auf 18 Kinder und Jugendliche blicken, die schon in jungen Jahren die Erste Hilfe lernen und damit Menschenleben retten wollen. Leider sind die Gruppenstunden auch hier der Pandemie zum Opfer gefallen, im Oktober 2021 möchte man die Präsenzveranstaltungen aber wieder aufnehmen. Der Präsident des DRK-Kreisverbandes Ravensburg Dieter Meschenmoser dankte in seinem Grußwort allen Mitgliedern für ihre unermüdliche Hilfe, gerade in den letzten zwei Jahren, wo neue Herausforderungen bei der Bekämpfung der Pandemie anstanden. Besonders erwähnt hat er die Schnelltestaktion kurz vor Weihnachten 2020 an dem DRK-Heim Aulendorf.