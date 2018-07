Uneins: Rat vertagt Entscheidung über Brücke

Der Aulendorfer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend ausgiebig über die Zukunft der Bahnbrücke in Rugetsweiler diskutiert. Diese ist für die Elektrifizierung der Südbahn und den dadurch entstehenden Oberleitungen zu niedrig. Aus Sicht der Deutschen Bahn gibt es nur zwei Möglichkeiten: Die Brücke wird neu und höher gebaut oder die Brücke wird abgerissen und nicht wieder aufgebaut. Der Gemeinderat erbat jedoch aufgrund der sich häufig ändernden Faktenlage Beratungszeit.

Als im Gemeinderat Ende November 2010 über die Bahnbrücke in Rugetsweiler gesprochen wurde, sah die Lage noch anders aus. Damals wurden in der Sitzungsvorlage drei mögliche Varianten für die Zukunft aufgezeigt:

Variante 1: Die Brücke wird abgerissen, höher wieder aufgebaut und behält die Fahrbahnbreite von drei Metern.

Variante 2: Die Brücke wird abgerissen, höher wieder aufgebaut, die Fahrbahnbreite wird auf 3,50 Meter erweitert.

Variante 3: Die Brücke wird abgerissen, es gibt keinen Ersatz.

In der Sitzung am Montag hat sich nun jedoch herausgestellt, dass Variante eins nicht möglich ist. „Die Brücke ist mit drei Metern Breite nach geltenden Richtlinien zu schmal. Variante eins wäre also nicht regelkonform“, erklärte Horst Märtterer, Projektleiter bei DB PojektBau.

Für den Gemeinderat bleiben Variante zwei und drei. Variante zwei kostet die Stadt nach derzeitigen Schätzungen der Bahn 271 680 Euro. Variante drei kostet Aulendorf 31 000 Euro. „Das sind nur Kostenschätzungen“, so Märtterer. „Die können sich um plus minus 20 bis 25 Prozent ändern.“

In der Stadt gibt es Stimmen für und gegen die Brücke. Gebraucht wird sie unter anderem vom Schulbusverkehr, der Freiwilligen Feuerwehr und von den Einwohnern von Zollenreute. Sie alle müssten ohne die Bahnbrücke Umwege von rund zwei Kilometern in Kauf nehmen. Der Schulbus könnte die Schüler nicht mehr rechtzeitig vor Schulbeginn absetzen, für die Feuerwehr kann ein Umweg längere Anfahrtszeiten bei der Rettung von Menschenleben bedeuten.

Auf der anderen Seite stehen die Anwohner in Rugetsweiler. Sie beklagen die Menge an Verkehr, die die Brücke mit sich bringt. So nutzen beispielsweise auch Lastwagen die Brücke als Abkürzung, obwohl diese für eine so hohe Belastung nicht ausgerichtet ist.

Keine politischen Argumente

Für die Entscheidung des Gemeinderats dürfen keine politischen Argumente eine Rolle spielen, so Bahn-Mitarbeiter Märtterer. „Wenn die Brücke wegfallen soll, muss es gute Argumente dafür geben.“ Siegfried Hornung, Ortsvorsteher von Zollenreute, erkundigte sich, ob es nicht möglich sei, an der Stelle einen beschrankten Bahnübergang einzurichten. „Das bekommen Sie nicht mehr durch“, entgegnete Märtterer. Die Bahnübergänge hätten sich in Deutschland als zu gefährlich erwiesen.

Franz Thurn (BUS) wollte wissen, bis wann die Brücke neu gebaut werden muss. Laut Märtterer kann es bis 2014 dauern, bis der Neubau ansteht. Für Stadtrat Rainer Marquart stellte sich die Sache einfach dar: „Der Ortschaftsrat Zollenreute hat für die Brücke gestimmt. Dann hängen wir die Zollenreuter doch nicht ab. Überhaupt schauen wir sonst überall, dass wir die Infrastruktur erhalten und nicht zerstören. Wir reißen doch auch keine Straßen heraus.“ Gleich mehrere Stadträte verwiesen auf die besondere Finanzsituation der Stadt und dass jede Variante genauestens geprüft werden müsse.

Nachdem sich die Diskussion immer länger hinzog, beantragte Michael Osdoba (FW) die Vertagung des Themas. Aulendorf müsse schnell zu einem Entschluss kommen, drängte Horst Märtterer. „Sonst kommt das Planfeststellungsverfahren auf diesem Streckenabschnitt in Verzug.“ „Sie werden uns jetzt doch nicht für die Verzögerungen bei der Elektrifizierung der Südbahn verantwortlich machen“, konterte Hans-Peter Reck (CDU).

Gemeinderat, Stadt und Bahn einigten sich schließlich darauf, in der nächsten Gemeinderatssitzung im Februar eine Entscheidung zu fällen.