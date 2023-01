Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der neuesten Folge „Und was sind bitte SMEPPER?“ des Schlosscast der Schule am Schlosspark in Aulendorf erzählen die Schülermedienmentor*innen von ihrer Ausbildung und davon, was sie alles anstellen, wenn sie alleine im Computerraum sind. „Es ist wirklich klasse, wie eigenständig die SMEPPER den Computerraum betreuen“, meint hierzu die Schulsozialarbeiterin Cornelia Widmann, angestellt beim Haus Nazareth Sigmaringen, die gemeinsam mit Leon Bentele, der dieses Projekt im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres an der Schule begleitet. Besonders stolz sind die Podcaster und SMEPPER darauf, dass ihr Podcast bei der SMEP-Programmvorstellung am 25. Januar im Kreismedienzentrum in Ravensburg gezeigt wird. Die aktuelle Schlosscast-Folge ist unter anderem auf der Schul-Website und auf Spotify zu finden, wie auch viele andere interessante Folgen, wie zum Beispiel „Mission Prävention“ mit Kriminalhauptkomissarin Blenke oder „Freiwilliges Soziales Jahr – yay or nay“. Reinhören lohnt sich!

Link für Folge 17: anchor.fm/schulsozialarbeit2/episodes/Folge-17-Und-was-sind-bitte-Smepper-e1seu2l