Mit einer Alkoholflasche hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag die Scheibe eines in der Maler-Sauter-Straße geparkten Autos eingeworfen. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei an dem BMW ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung.