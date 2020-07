Unbekannter tritt in Aulendorf gegen Auto: Zeugen gesucht

In der Reutener Straße in Aulendorf ist am Sonntag zwischen 10.15 und 19 Uhr ein geparktes Auto mit Fußtritten beschädigt worden. Außerdem versuchte der Unbekannte, den Wagen aufzubrechen, teilte die Polizei mit und bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 803 6666.

Der Täter rammte seinen Fuß gegen die Beifahrertür und gegen den rechten Kotflügel. Am Schloss der Beifahrertür sahen die Ermittler die durch ein nicht näher definierbares Werkzeug verursachten Aufbruchspuren. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.