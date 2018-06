Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Poststraße ein Smartphone entwendet. Für eine kurze Tätigkeit im Kassenbereich legte ein Mann dort seine Jacke auf eine Ablage, teilt die Polizei mit. Kurz danach stellte er fest, dass aus seiner Jacke sein Smartphone entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07584/92170 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.