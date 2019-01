Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 11 und 11.15 Uhr in einem Discounter in der Straße Alte Kiesgrube einen Geldbeutel, der in einer Handtasche in einem Einkaufswagen lag, gestohlen. Als die Besitzerin das Fehlen bemerkte und zu Hause die Bankkarten sperren lassen wollte, erfuhr sie laut Polizeibericht, dass bereits mehrere tausend Euro abgehoben wurden.