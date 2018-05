Unbekannter stiehlt BMW-Cabrio

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 10.30 und 23.15 Uhr ein silberfarbenes BMW-318i-Cabrio in der Hasengärtlestraße in Aulendorf gestohlen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Das nicht zugelassene Cabrio war verschlossen mit geschlossenem Verdeck in einem Hofraum abgestellt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, beim Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/9217-0 anzurufen.