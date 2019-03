Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, die hintere linke Scheibe eines in der Straße „Neue Gasse“ in Aulendorf abgestellten BMW eingeschlagen. Das teilte die Polizei mit. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, in Verbindung zu setzen.