Den GPS-Empfänger eines Traktors hat ein Unbekannter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, aus einer Halle in der Straße „Oberrauhen“ in Rugetsweiler gestohlen. Polizeiangaben zufolge wurde der Empfänger, der fest an dem Traktor installiert war, vermutlich mit passendem Werkzeugs abmontiert. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07584 / 92170.