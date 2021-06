Unbekannter flüchtet nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet, ist am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Autofahrer in der Schuhhalde in Aulendorf.

Der bislang Unbekannte, der vermutlich mit einem weißen Auto unterwegs war, hatte laut Polizeibericht beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Nissan gestreift. Um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro kümmerte er sich nicht und suchte das Weite. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Telefon 07584/92170 um Hinweise.