Unbekannter flieht nach Auffahrunfall in Aulendorf

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt derzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht in Aulendorf.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizeiangaben nach einem Auffahrunfall am Montag gegen 15.45 Uhr einfach das Weite gesucht, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Ein 22-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Allewindenstraße kommend nach rechts in die Schwarzhauserstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende unbekannte Pkw-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr in das Audi-Heck. Trotz des Sachschadens in Höhe von mehreren tausend Euro setzte er seine Fahrt fort.