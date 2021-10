Unbekannter Fahrer beschädigt Fassade

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein bislang unbekannter Fahrer die Fassade eines Frisörsalons in der Hauptstraße in Aulendorf beschädigt.

Der Unfallverursacher, der nach Polizeiangaben mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, streifte mutmaßlich beim Wenden die Mauer des Gebäudes und fuhr im Anschluss einfach weiter. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.