Etwa 2000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Samstag, 22.30 Uhr und Sonntag, 0.30 Uhr in der Allewindenstraße in Aulendorf entstanden, berichtet die Polizei. Ein Unbekannter beschädigte einen im Innenhof des Gebäudes 24 geparkten Mercedes-Benz und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altshausen unter Telefon 07584 / 92170 zu melden.