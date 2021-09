Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen in der Imterstraße gemacht haben, bitte unter Telefon 07584 / 921 70 melden.

Vermutlich zwischen Sonntag- und Montagnachmittag ist laut Polizeiangaben ein Einbrecher in der Imterstraße in Zollenreute am Werk gewesen. Der bislang Unbekannte stieg über ein Fenster in das Schlafzimmer des Hauses ein, stahl Schmuck und durchsuchte sämtliche im Untergeschoss des Hauses befindliche Kommoden und Schränke. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen.