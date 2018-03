Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter am vergangenen Donnerstag, zwischen 13.30 und 22 Uhr in Höhe des Gebäudes Breiteweg 28 begangen hat. Der Unbekannte trat vermutlich mit dem Fuß gegen den linken Scheinwerfer eines geparkten VW Sharan, wodurch auch der Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Außerdem dellte der Täter auf die gleiche Art und Weise die Fahrertür des Autos ein.