Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum am Karfreitag oder Karsamstag an einem in der Hillstraße von Aulendorf abgestellten Mitsubishi drei Reifen zerstochen und dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, zu wenden.