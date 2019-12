Unbekannte zerkratzen Auto in Aulendorf

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag bis Samstagmittag an einem in der Maler-Sauter-Straße an der Einmündung zur Allewindenstraße am Fahrbahnrand geparkten, schwarz lackierten Porsche Cayenne mit Ravensburger Kennzeichen die rechte Fahrzeugseite zerkratzt und hierdurch einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07584 / 92170.