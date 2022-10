Unbekannte steigen in Aulendorfer Geschäft ein

In ein Ladengeschäft am Bahnhof von Aulendorf sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bislang Unbekannte eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster stiegen die Einbrecher laut Polizei ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Aus der Auslage entwendeten die Täter mehrere Zigarettenstangen. Ob sie weiteres Diebesgut mitnahmen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Weil um kurz nach 2 Uhr die Alarmanlage des Ladens anschlug, gehen die Ermittler davon aus, dass sich zu der Zeit die Tat zugetragen hat.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Telefon 07584 / 921 70 entgegen.