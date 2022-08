Unbekannte randalieren auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Schützenhausstraße haben zwischen Freitag und Montag Unbekannte randaliert. Die Personen verschafften sich nach Angaben der Polizei Zugang zum Gelände, durchwühlten einen Baucontainer und sprühten mit PU-Schaum umher. Zudem nahmen die Täter einen Baukran in Betrieb und hoben mit diesem eine sogenannte Planhütte aus Blech nach oben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise aufmerksamer Zeugen unter der Telefonnummer 07584 / 921 70 entgegen.