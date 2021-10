Im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Booser Straße eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangten die Einbrecher laut Polizeiangaben in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Die Unbekannten entwendeten zwei Elektronikgeräte im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 07584 / 921 70 um sachdienliche Hinweise.