Unbekannte brechen Fenster einer Bankfiliale auf

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende ein Fenster einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Aulendorf aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter hierüber aber nicht das Innere der Bank. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Telefon 07584 / 92170 um Hinweise.