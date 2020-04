Unbekannte besprühen Aulendorfer Grundschule

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Wände der Grundschule in Aulendorf mit mehreren Buchstaben und Zahlen besprüht.

Weiterhin wurden laut Polizeibericht eine rote Krone sowie ein Pandabär mit Pistole in der Hand abgebildet. Ähnliche Symbole wurden auch an die Fassade eines Getränkemarktes in der Bachstraße gesprüht. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf etwa 1000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter 07584/92170.