Der Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die über das vergangene Wochenende am ehemaligen Grundschulgebäude in der Schulstraße begangen wurde. An dem Gebäude wurde laut Polizeibericht gegen die Drahtverglasung einer Außentüre getreten, die hierdurch beschädigt wurde. Der Bereich des alten Grundschulgebäudes wird nach Erkenntnissen des Polizeipostens als Treffpunkt von Jugendlichen genutzt.