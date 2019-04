Umstritten: Soll Aulendorf Fairtrade-Stadt werden?

Fairer Handel

Fairtrade ist ein Siegel des Vereins „TransFair – Verein zur Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt“. Es garantiert für die Produktion und den Handel seiner Produkte – im Gegensatz zu manch herkömmlichem Produkt – die Einhaltung gewisser sozialer, ökologischer und ökonomischer Standards. Das sind zum Beispiel: ein Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit, ein umweltschonender Anbau oder auch transparente Handelsbeziehungen. Kritiker berufen sich auf wissenschaftliche Studien, die etwa den positiven wirtschaftlichen Effekt für die teilnehmenden Bauern in Frage stellen. Andere kritisieren, dass auch Mischprodukte das Siegel tragen, in denen nur 20 Prozent der Zutaten fair gehandelt sind. Nach Angaben von Transfair machen diese Mischprodukte weniger als ein Prozent der gesamten Produkte aus. Hintergrund sei, dass es nicht alle Zutaten fair gehandelt gebe. Weitere Informationen, wie man fair gehandelte Produkte erkennen kann, gibt es etwa beim Verband des Fairen Handels in Deutschland unter www.forum-faierer-handel.de. Die Verbraucherzentrale informiert auf ihrer Homepage www.verbraucherzentrale.de unter der Stichwortsuche „Fairer Handel“ über Bedeutung und Definitionsprobleme des Begriffs. (pau)