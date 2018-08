Umleitung gilt auch am Schlossfest

Wenn am kommenden Wochenende, 18. und 19. August, das Schlossfest nach Aulendorf lockt, gibt es verkehrstechnisch einiges zu beachten. Nicht zuletzt, da der Festbereich wegen der Baustelle in der Poststraße nicht so einfach umfahren werden kann. Auch Anwohner müssen sich auf einige Straßensperrungen und zusätzliche Parkverbote einstellen, um Rettungswege freizuhalten.

Der Fest- und Flohmarktbereich erstreckt sich über die Hauptstraße, Schlossplatz, Parkstraße, Reithof, Pfarrhausgässle, Schuhhalde, Kolpingstraße, Gerbergässle und die Bachstraße. Für den Aufbau ist ab Freitag, 17. August, 13 Uhr die Hauptstraße und ab Samstag, 6 Uhr, der gesamte Festbereich für den Verkehr gesperrt. Flohmarktbestücker können bis 10 Uhr in das Festgelände einfahren, müssen ihr Fahrzeug anschließend aber außerhalb ordnungsgemäß abstellen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Da in diesem Jahr aufgrund der Baustelle im Bahnhofsbereich eine innerstädtische Umfahrung des Festbereiches durch die Poststraße nicht möglich ist, müssen die offiziell ausgeschilderten Umleitungen über Haslach und Tannhausen sowie über Ebisweiler zur Umfahrung benutzt werden. Die Sperrungen enden am Montag, 20. August, um 8 Uhr.

Um gegebenenfalls Feuerwehr- und Rettungseinsätze zu ermöglichen, gelten zusätzliche Parkverbote in der Hillstraße, Breiteweg, Mockenstraße, Saulgauer Straße, Bahnhofstraße, Zollenreuter Straße und Schussenrieder Straße eingeführt. „Wir werden die Bereiche kontrollieren und abgestellte Fahrzeuge gegebenenfalls abschleppen lassen“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Die Stadt rät, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zum Fest zu kommen und Autos auf den ausgeschilderten Parkplätzen abzustellen, auch wenn es ein paar Schritte mehr sind. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Festbereichs abzustellen, sofern sie zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wegfahren müssen.

Folgende Parkplätze hat die Stadt ausgewiesen: Tiefgarage am Kurpark/Klinik Parksanatorium (Zufahrt über Schussenriederstraße möglich, Behinderten-Parkplätze), Tiefgarage am Alten Rathausplatz (Einfahrt über Breiteweg, Behinderten-Parkplätze), Stadtion Lehmgrubenweg, P&R-Parkplatz am Bahnhof in der Waldseer Straße, Parkplatz Hermann-Lanz-Straße, Friedhof, Parkplatz Schulzentrum, Schussenrieder Straße und Mahlweiher. Zudem gibt es Parkplätze in der Schulstraße und am Sonntag können die Parkplätze des Rewe-Markts in der Poststraße und des Edeka-Markts in der Hasengärtlestraße mitgenutzt werden, teilt die Stadt mit.