Umleitung führt über Ebisweiler

Die Einmündung der Bahnhofstraße auf den Bahnhofsvorplatz in Aulendorf wird ab kommenden Montag, 19. Februar, voll gesperrt. Die Umleitung wird, wie die Stadtverwaltung mitteilt, für mindestens vier Monate eingerichtet. Entsprechend des Baufortschritts kann eine Verlängerung der Umleitung erforderlich werden.

Der überörtliche Verkehr wird in dieser Zeit, wie bereits in den beiden vorangegangenen Bauabschnitten, über Bad Schussenried umgeleitet. Die trotz der überörtlicher Umleitung in die Stadt einfahrenden Autos und Laster will die Stadt über die Schussenrieder Straße –

Schützenhausstraße – Ebisweiler Straße – Ebisweiler – Hill – Saulgauer Straße – Allewindenstraße um die Stadtmitte herum schicken.

Der überörtliche Verkehr zum Bahnhof soll von der Schussenrieder Straße kommend über den Lehmgrubenweg an- und abfahren. Bis zur Fertigstellung des Endausbaus wird die Zufahrt zum Bahnhof und zu den Stellflächen des Park&Ride-Parkplatzes nur durch den Lehmgrubenweg oder die Hauptstraße möglich sein.

Anlieger, Gewerbetreibende und Kunden können, so teilt die Stadt mit, die Grundstücke durch die provisorisch fertig gestellte Poststraße aus der Richtung Zollenreute erreichen. Dies gilt auch für die Zufahrt zum Rewe-Einkaufsmarkt und zur Post.

Derzeit befindet sich die Poststraßen-Baustelle im dritten Bauabschnitt, der nun auch den Bahnhofsvorplatz umfasst und bis voraussichtlich Mitte Juli dauern wird. Der Endausbau über alle Bauabschnitte soll bis Ende Oktober fertig sein.