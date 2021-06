Um Aulendorf herum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer längeren corona-bedingten Pause trafen sich am 20.6.2021 acht Albvereinler, zusammen mit Wanderführer Gerhard Uhrig, um die erste längere Wanderung; es waren insgesamt 12,5 km; zu unternehmen. Vom Treffpunkt „Parkplatz am Friedhof“ wanderten wir südwärts bis zur Grillhütte, es war sehr warm und dämpfig. Nun ging es weiter, meist auf schattigen Waldwegen, durchs Schnepfenried, nördlich am Schafberg vorbei, später am Habsberg vorbei hinein in den Schwendewald. Eine leichte Brise begleitete uns.

Nun nördlich weiter bis zur Landstraße L 286 und in den Wannenberger Wald, vorbei an der ehemaligen Domäne Wannenberg und nach der Querung der L 287 erreichten wir, nach einem leichten Anstieg den neu angelegten Wasserhochbehälter. Nun noch ein kurzes Stück durch den Buchwald, dann etwas abenteuerlich hinüber und vorbei an den Stallungen der LZBW erreichten wir gegen 15.30 Uhr das Jägerhäusle in Ebisweiler; eine wohlverdiente Rast; bei Kaffee, kühlen Getränken und gutem Kuchen.

Nach ca. 1,25 Stunden ging es weiter, hinab in Richtung Stadt, wir trafen auf den Kneippwanderweg, diesem folgend ging es vorbei am Schönstattgebäude und dann durchs Galgenbühl hinüber zum Ausgangspunkt. Der vom Wetterbericht vorhergesagte Tornado war wo anders zugange.

Es war zwar sehr warm, schweißtreibend, aber über 70 % der Wege waren schattige Waldwege. Eine herrliche Nachmittagswanderung war gegen 17.30 Uhr zu Ende.