Ulkgruppe besucht ihre „Fasnetsmama“

Wenn der Narrenbaum steht und der Burggraf aufgewogen ist, dann verlegt sich die Aulendorfer Fasnet am Gumpigen bis zum Umzug in Gaststätten und Privathäuser: Essen, Trinken, Schminken – viele Gruppen haben da ihre alljährliche Routine. Auch eine Schar bunt befederter Papageien hat sich am späten Vormittag in der Hauptstraße verabredet. Die nächste Stunde wird ein kleines Lehrstück. Darüber, wie Fasnet Gemeinschaft schafft und zusammenhält.

„Es geht zur Anneliese. Sie ist unsere Fasnetsmama und macht uns Frühstück“, erklärt Karina Schmidberger zum Besuch bei der älteren Dame, deren Nachbarin sie früher war und die selbst keine Kinder hat. Also Türe auf, bunte Vögel in den zweiten Stock und plötzlich bevölkern 12 bis 15 Papageien samt Jungvögel die kleine Wohnung der Seniorin. „Ich freue mich! Ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie nicht kämen“, sagt die, immerhin kommt die Gruppe seit rund zehn Jahren am Gumpigen vorbei. Die Federn, die sich heuer aus den Kostümen lösen, nimmt sie mit Humor: „Alle Vögel kommen irgendwann in die Mauser.“

Dann wird schnell der Tisch gedeckt und Saitenwürste aufgetischt. Ein Schwätzchen hier, ein Schwätzchen da es wird gescherzt, gelacht und angestoßen – und dann bekommt die Gastgeberin noch den Ehrenorden der Gruppe verliehen. „Auf euch“, erhebt Anneliese das Glas. „Papa – gallo“, schallt es mehrstimmig durch den Raum. „Es ist für beide Seiten spitze. Ihr tut es gut und uns auch“, erklärt Dorothee.

Seit 20 Jahren als Ulkgruppe dabei

Auf der Terrasse wird indes in der Vergangenheit gekramt. Vor 20 Jahren lief der Freundeskreis erstmals als Ulkgruppe im Umzug mit. Die Mottos bekommen die Männer noch zusammen, aber bei den Sprüchen wird es eng. An das erste Jahr erinnert sich die Gruppe gut. „Wir waren Aulendorfs letzte Kohle: Aulendorf – Koi Kohle.“ Tatsächlich sei das Jubiläumsjahr das erste, in dem sich die Gruppe nach dem Zunftmotto verkleidet habe. „Wir haben immer geschaut, was so los ist in der Stadt und was sich als Thema anbietet“, erklärt Michael Rädle.

Irgendwann sind die Würstchen gefuttert, die Sektflasche geleert und Aufbruchsstimmung macht sich breit. „Anneliese, wo hast du deinen Kalender“, will ein Papa-gallo noch wissen. Denn bis zur nächsten Fasnet ist es lang, ein Besuch im Sommer schiebt die Gruppe deshalb zwischen rein. Den Termin legen sie immer schon am Gumpigen fest.