Typisierungsaktion am Wahlsonntag in Aulendorf

Viele Aulendorfer kennen Sport- und Physiotherapeut Jürgen Melzer (45) vom Therafit-Zentrum, das er seit 2013 in der Bachstraße betreibt. Aber nur die wenigsten wissen von seinem Engagement für Menschen, die in Not geraten sind. Etwa als er 2017 vom tragischen Unfall eines Ehepaares aus seinem Heimatort Oggelshausen erfahren hat, bei dem der Vater zweier Kleinkinder ums Leben kam und die Mutter schwer verletzt wurde. Damals veranstaltete er mit seinem Team spontan eine sportliche Benefizveranstaltung (SZ berichtete). Im Moment bereitet er eine ähnliche Aktion vor, um einen Familienvater zu unterstützen. Da dieser noch nichts davon weiß, möchte Melzer nichts Näheres bekannt geben.

Zum Tag der offenen Tür am Wahlsonntag, bei dem er seine neuen Sport- und Fitnessgeräte präsentiert, veranstaltet der sozial engagierte Physiotherapeut in den Räumen seines Therafit-Zentrums eine große Typisierungsaktion. Die „Schwäbische Zeitung“ hat den Initiator besucht.

Die Idee zu dieser Typisierungsaktion entstand aus dem Gefühl heraus, dass in letzter Zeit immer mehr Menschen sowohl in seiner Praxis als auch im Bekanntenkreis an Krebs erkrankt sind. Als dann noch seine Freundin erzählte, sie habe sich typisieren lassen, wusste er, dass dies eine Möglichkeit ist, sich für Blutkrebspatienten einzusetzen, erzählte Melzer der SZ. Darauf habe er im Internet recherchiert und sei auf die internationale gemeinnützige Organisation DKMS gestoßen.

„Wir besiegen Blutkrebs“

DKMS steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Deren Vision lautet: „Wir besiegen Blutkrebs. Wir wollen für jeden Blutkrebspatienten einen passenden Spender finden oder den Zugang zu Therapien ermöglichen – überall auf der Welt.“ Erschreckende Tatsache: Alle 15 Minuten erfährt ein Mensch in Deutschland, dass er Blutkrebs hat. Blutkrebs ist der Oberbegriff für bösartige Erkrankungen des Knochenmarks oder des blutbildenden Systems. Die einzige Aussicht auf Heilung ist dann meist eine Stammzellspende. Doch jeder zehnte Patient findet keinen Spender. Deshalb ist es so wichtig, dass sich viele Menschen in einer Spenderdatei typisieren lassen.

Melzer setzte sich mit DKMS in Verbindung und bestellte dort 300 Typisierungs-Sets. Damit einher geht die Zusage, für jeden potenziellen Spender die Registrierungskosten zu übernehmen. Vergangene Woche wurden die Sets zur Gewinnung von Mundschleimhautzellen für eine genetische Untersuchung geliefert. „Es wäre toll, wenn am Sonntag, 26. Mai, viele Menschen kommen und diese Gelegenheit nutzen“, hofft Melzer und fügt lachend hinzu, dass die Typisierung ja nicht wehtut. Das Therafit-Zentrum ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Für mich ist das tatsächlich eine Herzenssache und passt damit super zum Motto des verkaufsoffenen Sonntags in Aulendorf ,Mit Herz g’macht z’ Aulendorf’“, erklärt Melzer abschließend.