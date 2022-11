Trotz gestiegener Spritkosten: Keine Preiserhöhung für Ski- und Snowboardkurs

Noch liegt im Schussental kein Schnee, aber in anderen Regionen kann man bereits dem Wintersport frönen. Vor kurzem ist die Abteilung Wintersport (WSG) der Sportgemeinschaft Aulendorf (SGA) in die neue Saison gestartet. In einer Pressemitteilung geben die Aulendorfer Wintersportler einen Überblick über ihre laufenden und geplanten Aktivitäten. Darunter ist auch eine gute Nachricht.

Wie der Verein mitteilt, ist als „großes Saison-Highlight“ ein Ski-und Snowboardkurs in Mellau-Damüls geplant. Dieser wird am 5., 6., 7. und 14. Januar stattfinden. Die Anmeldung zum Skikurs ist seit dem 1. November nur für Mitglieder der SG Aulendorf möglich. Ab 1. Dezember können sich dann auch Nichtmitglieder zu den Kursen anmelden. Die Anmeldungen werden bis 22. Dezember online unter www.wsg-aulendorf.com entgegengenommen.

Am letzten Kurstag, 14. Januar, finde dann wieder der „Bunte Abend“ in der Stadthalle statt, kündigt der Verein an. Dann würden die Nachwuchs-Wintersportler ihre Urkunden und Medaillen erhalten.

Das sagt der Verein zu den Kursgebühren

Der Verein betont zudem in der Mitteilung, dass die Verantwortlichen der WSG bei der Preisgestaltung der Kursgebühren im Gegensatz zu anderen Einrichtungen konstant geblieben seien und die Kursgebühren nicht erhöht hätten. „Die Energiekrise hat natürlich auch bei den Busunternehmen seine Spuren hinterlassen. Hier haben wir alles Mögliche getan, um aus Nachhaltigkeitsgründen den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Bei der Preisgestaltung sind wir als Verein an die Grenze des Machbaren gegangen, darum hoffen wir auf zahlreiche Busmitfahrer, so dass unser Risiko auch belohnt wird“, schreibt der Aulendorfer Verein. Weitere Ausfahrten für Kinder- und Jugendliche seien in Planung und würden auf der Homepage oder in anderen Medien veröffentlicht.

Wer sich auf die Saison körperlich vorbereiten möchte, hat bei der WSG ebenfalls Gelegenheit dazu. Seit 10. November trommelt Jürgen Melzer Wintersportler und Fitness-Begeisterte zur Saisonvorbereitung zusammen, heißt es im Pressebericht. Der erste Teil des „Fitness-Cocktails“ findet donnerstags von 18.45 bis 19.45 Uhr in der Grundschul-Sporthalle an zehn Abenden statt. Bei Interesse gibt es einen zweiten Teil ab Februar.

Darüber hinaus gibt es einen Badminton-Spieleabend, der seit 10. Oktober von 20 bis 22 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum stattfindet.

Was man bei der Skibörse kaufen und verkaufen kann

Doch körperliche Fitness reicht nicht allein, um beim Ski- und Snowboardfahren Spaß zu haben. Die richtige Ausrüstung gehört dazu. Eine Möglichkeit, sich diese zu besorgen, ist bei der Skibörse, die der Verein am 19. November in der Aulendorfer Stadthalle veranstaltet. „Dieses Jahr haben wir keine Einschränkungen und nehmen Wintersport-Artikel an wie Skier, Skistöcke, Skischuhe, Snowboards und Snowboardschuhe.

Weiter kann der Verkauf von Textilien wie Jacken, Hosen, Handschuhen oder auch Helmen und Skibrillen dieses Jahr wieder stattfinden“, teilt der Verein mit und weist darauf hin, dass die Ware jedoch nicht älter als acht Jahre sein dürfe. „Waren, die ,zu verschenken’ wären, können wir leider nicht annehmen, da die Entsorgung des Materials in der Vergangenheit problematisch war.“ Die Waren-Annahme findet von 9.30 bis 11.30 Uhr, der Verkauf von 14 bis 16 Uhr und die Abholung von 16.15 bis 16.45 Uhr statt.

Erster Skiausflug ins Kaunertal

Der erste Skiausflug fand bereits vor kurzem statt. Wie die WSG berichtet, eröffneten insgesamt 55 Wintersportlerinnen und Wintersportler die Saison in den Herbstferien vom 2. bis 5. November im Kaunertal auf dem Gletscher. Das Rennteam, Eltern und Urlauber der WSG verbrachten gemeinsam vier Tage im Gepatschhaus und freuten sich laut Pressebericht über schöne Hüttentage und die ersten Schwünge im Schnee.

Trainiert von vier Trainern konnte das junge Rennteam seine Technik in dem Stangenwald trainieren und weiterentwickeln. Parallel wurde auch der Nachwuchs in Sachen Lehrteam unterrichtet. „Intensive Trainingstage wurden absolviert und das gesellige Miteinander konnte wieder ohne Einschränkungen gelebt werden“, so die WSG.

Ebenfalls auf dem Kaunertaler Gletscher soll die interne Fortbildung des Lehrteams von 2. bis 4. Dezember stattfinden. Auch dieses Jahr wird das Lehrteam von Ausbildern des Schwäbischen Skiverbands unterstützt, damit die Anwärter auf die Grundstufen-Lizenz für die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet werden und die Lehrkräfte mit bereits erworbenen Lizenzen diese verlängern können.