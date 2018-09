Traktor kippt nach Kollision mit Lastwagen um

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 50 000 Euro ist es am Montag gegen 8.40 Uhr auf der Mochenwanger Straße in Aulendorf gekommen, teilt die Polizei mit. Ein Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine wollte von einem Gemeindeverbindungsweg in die Mochenwanger Straße einbiegen und tastete sich laut Polizei an die Straße heran. Im Bereich des Frontladers war in oberster Position eine Schaufel angebracht, die rund ein Meter in die Fahrbahn hineinragte. Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer, der auf der Mochenwanger Straße in Richtung Zollenreute fuhr, erkannte dies zu spät und kollidierte mit der Schaufel des Traktors. Durch den Zusammenstoß kippte der Traktor um, der Kastenaufbau des Lastwagens wurde seitlich aufgerissen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.