Trainings und Rennen bei bestem Pistenwetter

Vier sonnige Tagen und beste Pistenverhältnisse in Damüls-Mellau im Bregenzerwald haben 120 Teilnehmer des WSG-Skikurses 2018 begeistert. Wegen der sehr guten äußeren Bedingungen und der Betreuung durch 35 Ski- und Snowboardlehrer hätten alle Teilnehmer gute Fortschritte erzielt, teilt die Abteilung Wintersport der Sportgemeinschaft Aulendorf mit.

Auch die jüngsten Teilnehmer mit fünf Jahren schafften es demnach wieder am vierten Tag ins Skigebiet an der Rossstelle, nachdem sie drei Tage im Tal fleißig Pflugkurven und Bremsen geübt hatten. Bei den fortgeschrittenen Gruppen wagten die meisten am dritten Tag den Sprung hinüber nach Damüls.

Es sei immer ein tolles Erlebnis mit der Gondel auf 2000 Meter zu fahren und das eindrucksvolle Bergpanorama zu bestaunen, um dann am Hohen Licht die Piste hinunterzufahren oder am Ragazer Blanken die Weite des Skigebiets auszunutzen und ganz gezielt dem Gelände angepasste Schwünge zu üben, heißt es in der Pressemitteilung. Hier habe sich wieder der Vorteil des großen Skigebiets Damüls-Mellau gezeigt, wo für jeden etwas dabei gewesen sei. Auch die Snowboarder seien voll auf ihre Kosten gekommen.

Auch das Rennteam der WSG nutze die guten Bedingungen und trainierte an allen vier Tagen Slalom und Riesenslalom, betreut durch Werner Müller und Marvin Landthaler. Die Bambini im Tal fuhren am dritten Skikurstag ein kleines Rennen aus, überraschenderweise mit vielen stolzen Siegern. Am vierten Tag wurde in Mellau zudem ein kleines Rennen ausgefahren. Es sei der WSG gelungen, einen Hang zu reservieren, sodass alle ihr Können den Eltern und Begleitern zeigen konnten.

Viele Erwachsene hätten beim Skikurs mitgemacht, ihr Fahrkönnen verbessern können und einige Tipps und Tricks mitgenommen, teilt die Abteilung mit. Dank eines sehr großen Pools an Skilehrern hätten individuell auf die Teilnehmer eingegangen werden können. Hier habe sich auch die Stärke der WSG gezeigt, da viele Skilehrer aus dem Rennteam im Anschluss an ihre Rennkarriere ihren Skilehrer machen würden, um ihre Erfahrungen aus dem harten Renneinsatz zu vermitteln.

Aber auch Nachwuchsskilehrer werden aus der Umgebung Aulendorfs gewonnen und durchlaufen die Ausbildung zum Skilehrer. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der lizenzierten Skilehrer stetig zu. Vonseiten des Schwäbischen Skiverbands sei dem Lehrteam ein enorm hohes Niveau bescheinigt worden, heißt es.

Ein bunter Abend – musikalisch umrahmt von Andi Herkommer und seiner Zwei-Mann-Band –, mit einer gelungenen Siegerehrung für die Teilnehmer und Versorgung durch die Bewirtung der Steege-Freunde hätte den Kurs abgerundet. Bei der anschließenden Skilehrerparty sei es noch in der Bar der Stadthalle noch lange hoch hergegangen.