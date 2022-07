Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trail-Training für Pferde und Reiter wird auf „HeiBo-Ranch“ in Lippertsweiler bei Aulendorf gerne angenommen, denn die Wanderreitstation – Mitglied bei Wanderreiten in Oberschwaben – bietet auch für die Ausbildung von Reitern und Pferden etwas an: Pferdeleute, die ihre Pferde besonders für das Reiten im Gelände und für Wanderritte sicherer machen wollen, finden hier sachkundige Anleitung und einen Trail-Parcours. Heidi und Bodo Heim verstehen es, Reitern und Pferden die Übungen so zu erklären, dass sich am Ende ein Gefühl des Erfolges einstellt – auch beim Pferd, was man an dessen Verhalten ablesen kann. Wenn das Vertrauen des Pferdes nämlich wächst, schafft es die gestellten Aufgaben stetig besser. Immer wieder gibt es Kurse auf der HeiBo-Ranch, wie zum Beispiel Mitte Juli, als an zwei Tagen Reiter nach Lippertsweiler kamen. Anstrengend ist diese Art der Ausbildung für die Pferde insbesondere „geistig“, weil sie doch viele neue Eindrücke verarbeiten müssen, um das Gelernte zu festigen. Deshalb sind die Pausen zwischen den einzelnen Aufgaben so wichtig. Auf dem Trail stehen zum Beispiel Brücken, Bodenhindernisse, Flatterbänder, künstliche Durchlässe, Wippen und Hügel – je nach Fantasie der Veranstalter gebaut. Nach jeder „Einheit“ ist Grasen erlaubt und damit Entspannung für die Pferde. Aber auch die Reiter selbst sind gefordert. Für sie ist diese Art der Arbeit nicht so alltäglich und fordert auch von ihnen hohe Konzentration. Nach der ersten Arbeitsrunde, die an der Hand als eine Art „Bodenarbeit“ absolviert wird, gibt es eine lange Pause im Graspaddock, wo sich die Pferde entspannen können. Der Pause schließt sich dann die Arbeit unter dem Sattel an. Jetzt zeigt sich, ob die Pferde die Trail-Aufgaben auch so bewältigen. Als Höhepunkt und Tagesziel gilt es, eine Anzahl von Trail-Aufgaben am Stück zu reiten, um den Ausbildungsgang abzurunden. Am Ende steht fest: Pferde und Reiter haben einen erfolgreichen Lernprozess absolviert.