Traditionelles Public Viewing mit dem SCB

Die frisch gebackenen Meister des SC Blönried und der SG Blönried/Ebersbach lassen es sich auch zur Fußballweltmeisterschaft nicht nehmen, alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf Großbildleinwand zu übertragen.

Da die Anpfiffzeiten sehr unterschiedlich sind, die Licht- und Wetterverhältnisse, Ladenöffnungszeiten entsprechend berücksichtigt werden müssen, um wieder ein optimales Fußballerlebnis zu garantieren, wechseln die Veranstaltungsorte. Daher sollten Interessierte die Veröffentlichungen auf Facebook beachten. Geplant ist momentan: Der Anpfiff für das erste Gruppenspiel Deutschland gegen Mexiko ist am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr in der Stadthalle Aulendorf. Am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr spielt Deutschland gegen Schweden. Die Live-Übertragung ist im Radhof in der Radgasse 1 und das Spiel Südkorea gegen Deutschland am 27. Juni präsentiert der Verein um 16 Uhr im Ritterkeller Aulendorf. Für Essen und Getränke sorgen die Mitglieder des Vereins. Der Eintritt ist frei.