Tradition verpflichtet

Im Frühjahr 1882 fanden sich dreizehn sangesbegeisterte Männer zusammen, um einen Gesangverein zu gründen, der sich zum Ziel setzt, deutsches Liedgut zu pflegen. Die wackeren Sänger hielten zusammen, weitere Sangesfreunde kamen hinzu. Der Grundstein für den Liederkranz Aulendorf war gelegt. Der Verein wurde zu einer tragenden Säule im örtlichen und musikalischen Geschehen. 1963 erreichte der Liederkranz einen Höchststand an Mitgliedern, 106 Männer und Frauen sangen im Liederkranz. Umso schmerzlicher sind die Entwicklungen, die durch Überalterung und die Auswirkungen der Pandemie auftraten. Trotzdem und gerade deshalb wurde dieses Jubiläum gefeiert. Mit geistlicher Chormusik begleitet von Frau Eva Roth an der Orgel und festlichen Trompetenklängen von Severin Hänsler, gestaltete der Liederkranz den Festgottesdienst in St. Martin. Stadtpfarrer Antony betonte in seiner Predigt die Verbundenheit mit der Kirchengemeinde und die jahrzehntelange Mitwirkung des Chores an den Festgottesdiensten an Weihnachten und Dreikönig.

Danach lud der Liederkranz seine Mitglieder, Freunde und Gönner zu einem kleinen Stehempfang in den Vorhof des Gemeindehauses St. Martin ein. Bei diesem Festakt sang der gemischte Chor unter der Leitung von Chordirigentin Ursula Jankowski froh gestimmte Chorlieder und rhythmische Arrangements, begleitet am Klavier von Hermann Romanus Marquart. Vorsitzender Johann Straub begrüßte den Hausherrn Pfarrer Antony, den Konzelebranten Mathias Thaler und Bürgermeister Matthias Burth aufs herzlichste, sowie alle anwesenden Gäste. Er betonte in seiner Ansprache, dass Baden-Württemberg das 70-jährige Jubiläum mit einem großen Festakt gefeiert hat, dagegen nimmt sich das 140-jährige Jubelfest des Liederkranzes eher bescheiden aus.

Bürgermeister Burth hob in seinem Grußwort den lokalen Gemeinsinn des Liederkranzes heraus und das Heimatgefühl des Vereines. Er streifte auch das Geschichtsbewusstsein und Historie des Liederkranzes in der Kaiserzeit bzw. Wilhelminische und wünschte dem Chor noch langjähriges Bestehen, als Kulturträger der Stadt Aulendorf. Zum Schluss des Festaktes sang der Chor einen Hit von Udo Jürgens, „Zeig mir den Platz an der Sonne“.

Damit der Verein auch noch einige Jahre bestehen kann, sind neue Mitglieder immer herzlich willkommen. Die Chorprobe findet jeden Mittwoch um 18.30 Uhr in der Grundschule Aulendorf statt.