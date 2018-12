Traditio lädt zum Kinderkino ins Museum

In den Weihnachtsferien geht es im Bürgermuseum im Alten Kino nach Lummerland zu einem Wiedersehen mit Jim Knopf und den zauberhaften Marionettenfiguren der Augsburger Puppenkiste. Der Heimat- und Museumsverein Traditio zeigt nach eigenen Angaben an zwei Nachmittagen die Verfilmungen der berühmten Kinderbücher von Michael Ende. Am Freitag, 28. Dezember, läuft „Jim Knopf und die Wilde 13“, am Freitag, 4. Januar, „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Die Filme beginnen jeweils um 15.00 Uhr, das Museum ist ab 14.30 Uhr geöffnet. Die Aufführung dauert jeweils rund 110 Minuten. Die Teilnahme am Museums- und Kinobesuch kostet für Kinder ein Euro, für Erwachsene drei Euro.