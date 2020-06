Traditio bietet ab Juli wieder Museums- und Stadtführungen an

Das Bürgermuseum im Alten Kino hat seit 10. Mai wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Geschichts- und Museumsverein Traditio freut sich laut Pressemitteilung, nach einer langen Pause ab Freitag, 3. Juli, wieder Führungen durch das Bürgermuseum im Alten Kino Aulendorf anbieten zu können. Die Museumsführungen finden an jedem 1. und 3. Freitag des Monats um 16 Uhr statt und dauern – je nach Interesse der Gäste – circa 30 bis 60 Minuten. Um den erforderlichen Sicherheitsabstand einhalten zu können, betrage die maximale Teilnehmerzahl bei den Museumsführungen jeweils sechs Personen. Während der Führung soll eine Mund- und Nasenmaske getragen werden. Das Eintragen in eine Teilnehmerliste sei notwendig. Auch die Stadtführungen an jedem 1. Samstag des Monats würden ab Samstag, 4. Juli, wieder aufgenommen. An den im Freien stattfindenden Führungen könnten jeweils max. zehn Personen teilnehmen. Der Sicherheitsabstand sei einzuhalten. Die Stadtführungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist vor dem Schlossportal. Die Dauer der Stadtführungen beträgt etwa 60 Minuten.