Tischtennis: Bundesligaspielerin Tanja Krämer bringt die SG Aulendorf in Form

Aulendorf (sz) - Das vergangene Wochenende nutzte die Tischtennisabteilung der SG Aulendorf für eine intensive Saisonvorbereitung und richtete in der Schulsporthalle ein Trainingswochenende für einen großen Teil ihrer aktiven Damen und Herren aus.

Für den Sonntag konnte dafür keine Geringere als die Bundesligaspielerin Tanja Krämer (41) vom TSV Langstadt engagiert werden. Die aktuelle deutsche Vizemeisterin im Doppel, mehrfache Nationalspielerin und deutsche Meisterin (2008), Teilnehmerin an mehreren Welt-und Europameisterschaften wurde dann auch voller Spannung von den hoch motivierten Mitgliedern erwartet. Krämer konnte mit ihrer ruhigen, sachlichen und sehr motivierenden Art die zwei zeitlich versetzt trainierenden Gruppen bestens einstimmen und viele wertvolle große und kleine Tipps für jede Spielstärke mit auf den Weg geben. Ob es im Aufschlag-Rückschlagspiel oder manch taktischer Ausrichtung war, ihre Tipps waren verständlich und sehr hilfreich und so verging der für sie doch lange Tag in der Sporthalle für alle viel zu schnell und machte riesig Spaß, hatten am Ende doch alle das Gefühl, viel dazugelernt zu haben für eine hoffentlich erfolgreiche Saison. Am 18. September haben die ersten der insgesamt zwölf Mannschaften ihren ersten Einsatz.