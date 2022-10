Tischtennis-Bezirksmeisterschaften – Platz drei für Elli Preiß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da der ursprüngliche Ausrichter SV Amtzell keine Halle mehr zur Verfügung hatte, mussten die Meisterschaften des Bezirks Allgäu/Bodensee im Jugendbereich neu vergeben werden, wodurch sich die Austragung auf drei verschiedene Orte verteilte, was organisatorisch natürlich einen deutlichen Mehraufwand bedeutete. Wenn auch aktuell die Spitze im Jugendbereich bei der SGA fehlt, so ist man doch sehr bemüht, die Nachwuchsarbeit wieder richtig in Schwung zu bringen. Insgesamt mit 19 Meldungen liegt man schon wieder unter den ersten drei Vereinen, bis zur Spitze ist jedoch Geduld und Stehvermögen gefragt, die Auftritte lassen jedoch hoffen.

In Deuchelried starteten die Mädchen U11/U13, wo man gut vertreten war. Neben Eleonora Preiß als bereits erfahrene Spielerin war man mit sechs Neueinsteigerinnen am Start, welche alle ihr erstes Turnier spielten. Dass es dabei nur um Wettkampferfahrung sammeln ging, war klar, und so freuten sich Sofia Kübler, Ina Dörfler (beide U11), oder Annika Kübler, Greta Dangel und Annabelle Breitbach über gut herausgespielte Punkte, einen gewonnenen Satz oder gar ein erfolgreiches Spiel. Lätizia Puz dagegen überraschte mit einem tollen Auftritt, sie spielte sich gar erfolgreich aus der Gruppenphase und landete am Ende auf einem sehr beachtlichen fünften Platz. Elli Preiß zeigte sich präsent und spielte sich bis ins Halbfinale, wo sie 0:3 unterlag, am Schluss aber mit Platz drei die Bronzemedaille erspielte.

In Weingarten durften die Jungen U11/U13 ihr Können gegen die Konkurrenz zeigen. Auch hier reichte es für Luis Manz (U11), Arthur Feßler, Markus Matiebe, Jannik Dangel und Are Manz (alle U13) teils nur zu einem Satzgewinn, jedoch konnten sich alle wertvolle Erfahrung holen und Motivation für weiterhin fleißiges Training.

Die älteren Jahrgänge (U15/U19) durften in Bad Wurzach an den Start. Bei den Jungen U15 mussten alle SGA-Starter in der Vorrunde die Segel streichen, Marcel Maier (0:3), Paul Neumann (1:3) wie auch Jakob Schultheiß (2:3), wobei Jakob nur knapp am Weiterkommen vorbeischrammte. Bei den Mädchen U13 lief es ähnlich, Selina Bensel (1:3), Mara Nagy (1:2) und Lina Döbele (1:2) schieden nach der Gruppenphase aus, einzig Nele Angele (2:1) schaffte den Sprung in die K.O.-Runde, dort war jedoch mit 0:3 im Viertelfinale Schluss.