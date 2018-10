Tiergesundheit und Verbraucherschutz im Fokus

Über aktuelle Themen zur Tiergesundheit und zum Verbraucherschutz hat sich Grüne-Landtagsabgeordnete Petra Krebs im Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf (STUA)informiert. „Sind die Tiere gesund, dann freut sich der Mensch. Meist ist das auch so und wird gerade im Diagnostikzentrum Aulendorf bei den meisten der über 900 000 Proben pro Jahr auch nachgewiesen“, teilt das STUA in einem Presseschreiben mit.

Aber wenn die Tiere krank sind, dann werden die Aulendorfer Tierärzte der Tiergesundheitsdienste und des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes zu wichtigen Ansprechpartnern. Sie suchen wie Detektive die Ursachen und helfen mit ihren Befunden den praktizierenden Tierärzten und den Landwirten bei einer gezielten Therapie. „Ich bin beeindruckt, wie vielfältig und wie intensiv hier in Aulendorf zum Wohl von Mensch und Tier an 365 Tagen im Jahr gearbeitet wird. Der Standort Aulendorf ist geradezu ideal für das Diagnostikzentrum“, fasste Krebs laut Pressemitteilung am Ende des Besuchs zusammen.

Im Fokus des Besuchs standen beim Rundgang durch die Labore die Afrikanische Schweinepest und das Diagnostik-Frühwarnsystem, die Bienengesundheit, die Diagnostik von Tierkrankheiten und der gezielte Einsatz von Arzneimitteln sowie weitere Tiergesundheitsprogramme inklusive Automation und die modernisierte Probenannahme für rund 2000 Proben pro Tag im Routinebetrieb.

Auch die Vogelgrippe und weitere Seuchen haben die Spezialisten des STUA-Diagnostikzentrums und die Tiergesundheitsdienste laut Pressemitteilung weiter konstant auf dem Radar, damit aus Erregern keine Aufreger werden. Die Blauzungenkrankheit mit dem landesweiten Impfprogramm, die Eutergesundheit sowie die Ferkelkastration waren beim Besuch der Landtagsabgeordneten genauso von Interesse wie der bauliche Fortschritt und die aktuelle Personalsituation.