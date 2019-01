Schneelastmessung, Gebäude abstützen, eine Not-Trinkwasserleitung einrichten; das Technische Hilfswerk (THW) Weingarten hat in den vergangenen Tagen einiges zu tun. Auch in Aulendorf waren die Helfer am vergangenen Mittwoch im Einsatz, wie aus einer Pressemitteilung des THW hervorgeht. Dort war es im Galgenbühlweg zu einem Wasserrohrbruch gekommen, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt.

Gebrochen war eine öffentliche Wasserleitung, die unter einem Wohngebäude entlang verläuft. „Sie war entweder nicht richtig verlegt, oder veraltet. So etwas kann es immer mal geben“, erklärt Bauamtsleiterin Karin Schellhorn. Das THW Weingarten richtet zusammen mit dem THW Blaubeuren, das für Trinkwassereinsätze speziell ausgerüstet ist, eine Not-Trinkwasserleitung ein. Die Leitung ist laut Schellhorn noch immer in Betrieb, auch wenn mit den Reparaturen der Wasserleitung, die in diesem Zug auch außerhalb des bebauten Bereichs verlegt werden soll, begonnen wurde. Die niedrigen Temperaturen dieser Tage würden die Arbeiten allerdings verzögern.

Insgesamt haben die THW Helfer aus Weingarten gemeinsam mit den Feuerwehren des Landkreises seit diesem ersten Einsatz des Jahres 52 Einsätze bewältigt, schreibt das THW in einer Pressemitteilung. Vor allem Einsätze rund um das Thema Schneelast häuften sich. Gemeinsam mit den Baufachberatern der Feuerwehren sowie dem THW Baufachberater wurden die Einsätze abgearbeitet. Das THW Weingarten stellte hierzu zwei Messtrupps mit Fahrzeugen und Personal. Dazu zählt etwa ein Einsatz zur Unterstützung des THWs Wangen, bei dem weitere THW-Gruppen aus der Region mithalfen: Beräumen der Schneelast auf einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Aber auch einen festgefahrenen Sattelzug befreiten die Helfer aus dem dichten Schnee. In die Region Bad Wurzach angefordert wurde zudem das Einsatzgerüstsystems (EGS) des THW Weingarten zur Abstützung eines Ökonomiegebäudes. Der Fachberater des Weingartener THWs wirkte im Landratsamt Ravensburg bei der einberufenen Koordinierungsgruppe mit.

Das THW Weingarten lobt die „sehr gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Personen aus den Gemeinden, öffentlichen Einrichtungen, den Feuerwehren unseres Landkreises, der Leitstelle Bodensee- Oberschwaben“, nur so sei diese effektive und koordinierte Abarbeitung der vielen Einsatzstellen möglich gewesen.