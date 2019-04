Thomaskirche will Gemeindesaal für 160 000 Euro sanieren

Dia-Abend mit Flug über Oberschwaben

Gerhard Uhrig wird am Samstag, 27. April, in der evangelischen Thomaskirche einen Dia-Abend gestalten. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Renovierung des Gemeindesaals wird gebeten. Im ersten Teil des Abends, von 18 bis 19 Uhr, zeigt Uhrig einen „Flug über Oberschwaben“. Mit einem Motorsegler des Fliegerclubs Bad Waldsee wird in Reute gestartet. Der Rundflug führt dann etwa über Otterswang bis an den Federsee und zum Berg Bussen. Aber auch bis nach Sigmaringen ins Donautal, den Illmensee und Heiligenberg bis zum Bodenseeufer samt Birnau und Alpenkette wird ein Blick geworfen. Auf dem Rückweg geht es über Aulendorf und Tannhausen. Von 19.30 bis 20.30 Uhr heißt es dann „Von Istanbul auf den Gipfel des Ararat 5.200 m“. Die zweite Bilderreise führt in den östlichen Teil der Türkei. Uhrig will laut Ankündigung die Zuschauer das Abenteuer nachspüren lassen, das er in einem fremden, aber sehr gastfreundlichen Land erlebt hat. Von der Schwarzmeerküste und dem Besuch des Sumela-Klosters auf eine Trekkingtour durchs Kackar-Gebirge. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die sechstägige Ararat-Tour. Vom Basislager auf 2800 Meter Höhe geht es auf den Gipfel des Ararat auf 5165 Metern. (sz)