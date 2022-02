Thomasgemeinde lädt zum Friedensgebet in die Thomaskirche

Die Kriegssituation in der Ukraine nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an, teilt Pfarrer Jörg Weag mit. Das sinnlose Sterben unschuldiger Menschen mache seine Gemeinde sehr betroffen und die Eskalation der Gewalt allen große Sorge. Deshalb lädt die Evangelische Thomasgemeinde Aulendorf am Donnerstag, 3. März, zu einem Friedensgebet in die Thomaskirche ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Neben Gebeten und Liedern werden dort auch die Stimmen von Menschen aus der Ukraine zu hören sein. Eingeladen sind laut Pressemitteilung alle, denen es am Herzen liegt, gemeinsam für den Frieden und für die Menschen in der Ukraine zu beten.