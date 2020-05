Thomasgemeinde Aulendorf feiert Pfingstfest

Anders als noch beim Osterfest, können die Aulendorfer Christen der Thomasgemeinde an Pfingsten wieder Gottesdienst in den Kirchen feiern. Zu den Terminen werden die Gläubigen gebeten, einen Mund- Nasenschutz mitzubringen. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht nötig, wie es in der Ankündigung heißt.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird es um 10 und um 11 Uhr jeweils einen Gottesdienste. Diakon Siegfried Hornung ist für die Gottesdienste verantwortlich und hält die Predigt. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Katharina Bauer und Dietlind Zigelli, beides Musikerinnen der Thomasgemeinde. Am Pfingstmontag, 1. Juni, gibt es nur einen Gottesdienst um 10 Uhr. Hier hält Pfarrer Jörg Weag die Predigt. Die Musik steuert die Yougo-Band Heartbeat bei.

Nach einer längeren Phase, in der das Pfarramt für Besucher geschlossen bleiben musste, sind die Türen ab sofort wieder geöffnet. Das Pfarrbüro ist zu den üblichen Zeiten, von Dienstag bis Donnerstag, jeweils 9.30 bis 11.30 Uhr, besetzt.